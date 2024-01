Napisał na elewacji Kościoła Pokoju w Świdnicy będącego na liście UNESCO nazistowskie symbole i wulgaryzmy. Jest już w rękach policji

Wiadomo już, kim jest sprawca zniszczenia elewacji Kościoła Pokoju w Świdnicy, do której doszło w nocy 12 stycznia br. To 52-letni mieszkaniec powiatu świdnickiego wysmarował wulgarne napisy znieważające polityków i władze państwa oraz nazistowskie symbole na elewacji kościoła. Nie wiadomo, dlaczego to zrobił i dlaczego wybrał sobie to właśnie miejsce.

Jak informuje Magdalena Ząbek, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy, za przestępstwo grozi mężczyźnie do 10 lat więzienia.

- Prokuratura Rejonowa w Świdnicy wszczęła śledztwo w sprawie publicznego znieważenia konstytucyjnego organu Rzeczpospolitej Polskiej, poprzez namalowanie środkiem chemicznym na zabytkowym murze, otaczającym kompleks Kościół Pokoju obraźliwych, wulgarnych napisów nadwiązujących do symboliki nazistowskiej, a także uszkodzenia zabytku będącego dobrem o szczególnym znaczeniu dla kultury - przekazuje Magdalena Ząbek.

I dodaje, że świdniccy policjanci, którzy pracowali nad wyjaśnieniem tej sprawy, dziękują mieszkańcom a pomoc w ustaleniu sprawcy. Mężczyzna usłyszał już zarzuty w tej sprawie.