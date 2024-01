Nagroda Super Samorząd dla Wałbrzyskiej Rady Kobiet i władz Wałbrzycha w konkursie Fundacji Batorego

Wszystko zaczęło się od brzydkiego listu... Zareagowała nauczycielka i Rada Kobiet w Wałbrzychu

Super Samorząd Fundacji Batorego docenił inicjatywę

- Inicjatywa warsztatów została doceniona przez jury nagrody Super Samorząd Fundacji Batorego. Problem mowy nienawiści wpisywał się w obraz Wałbrzycha jako miasta, w którym jeszcze w 2002 roku bezrobocie wynosiło niemal 30 proc., a o mieście mówiło się „miasto biedaszybów”. Skutki tej sytuacji odczuwały m.in. kobiety, bo to na ich barkach tradycyjnie spoczywało wychowywanie dzieci, próba zarobku, a do tego prowadzenie domu przy małym budżecie - tłumaczą w Fundacji Batorego.

Kobiecy Ogród Mocy dla Kobiet z Wałbrzycha

Kobiecy Ogród Mocy to zespół roboczy, powołany do rozwiązania problemu mowy nienawiści. Inicjatywa zapoczątkowana przez Radę Kobiet zakładała budowanie wspólnoty oraz wzmacnianie kobiet poprzez różnorodne spotkania i warsztaty. Działania te to odpowiedź na potrzeby wałbrzyszanek, które w ankietach wskazały, że potrzebują kontaktu z innymi kobietami i przestrzeni do spotkań, wsparcia, odpoczynku oraz szansy na rozwój osobisty i kontakt ze sztuką.