Mieszkańcy Szczytnej uratowali zabytkową wieżę ciśnień. Co dalej? Zobacz zdjęcia i wideo

W czwartek 21 grudnia br. w Szczytnej w powiecie kłodzkim odbyły się rozmowy dotyczące przekazania należącej do spółki Nieruchomości PKP S.A. zabytkowej wieży ciśnień na rzecz gminy. Pochodząca z końca XIX wieku wieża była stałym elementem uruchomionej w 1890 roku kolei łączącej Kłodzko z Szczytną i być może nikt by na to nie zwracał uwagi, gdyby w piątek 15 grudnia br. przy wieży nie pojawił się ciężki sprzęt do wyburzenia.