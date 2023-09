Mauzoleum rodziny Wagner w Dziećmorowicach. Smutny obraz rozszabrowanego grobowca

Grobowiec rodziny Wagner na poniemieckim cmentarzu w Dziećmorowicach jest w opłakanym stanie

Złotymi literami wyryto na nich imiona dawnych dziedziców majątku. Przykuwają wzrok imiona Carla, Augusta Wagnera i daty 1816 czy 1822. Obok stoją trumny, a z otwartych wiek wyzierają kości. Wcześniej porozrzucane i wiele razy sprzątane. Nie wiadomo nawet, czy są to szczątki jedynie członków rodziny Wagner, czy także innych zmarłych, po których na pamiątkę istnienia zostały jedynie nagrobne tablice oparte o ogrodzenie cmentarza. Coś na kształt lapidarium.

Okazała budowla została rozszabrowana i zdewastowana. Przez dziurawy dach widać niebo, a czego nie zniszczył czas, zniszczyli ludzie. I tak jest do dziś. Walają się tu butelki po alkoholu, czuć odór odchodów... W okazałym grobowcu spod ziemi wyziera pusta krypta. Ktoś zabrał przykrywającą ją płytę. Zapewne zrobioną z drogiego kamienia. Trzeba uważać, żeby nie wpaść do środka. Na ścianach zachowały się jeszcze niektóre tablice upamiętniające zmarłych z rodziny Wagner.

Dlaczego poniemieckie mauzolea, jak Wagnerów w Dziećmorowicach, są w tak złym stanie?

- Wiele lat temu porządkowałem ten cmentarz, podobnie jak poniemiecki cmentarz w Walimiu. Grobowiec należał do rodziny, która budowała włości w Dziećmorowicach i dbała o swój majątek ziemski. Jest tam jeszcze dwór, który do nich należał - mówi Łukasz Kazek , dziennikarz i regionalista.

W 2013 roku głośno było o fundacji, którą założył po to, by ratować właśnie takie poniemieckie nekropolie, o których po wojnie zapomniano, regularnie plądrowano i dewastowano w myśl zasady poniemieckie to nie nasze przecież.