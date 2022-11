Magiczny Kiermasz Adwentowy w Łomnicy przyciągnął tłumy! ZDJĘCIA

Kiermasz Adwentowy w Łomnicy

Atmosferę tego Kiermaszu Adwentowego tworzą ludzie i ich pozytywna energia. Liczna grupa wystawców oferująca bogaty wachlarz oryginalnych wyrobów - to magnes na turystów i mieszkańców. Możemy tutaj zakupić ozdoby świąteczne takie jak stroiki, wieńce, czy bombki. Dostępne są także kulinarne specjały czy pyszności z grilla i grzaniec. Całości magicznej atmosfery dopełnia muzyka na żywo oraz wiele atrakcji dla dorosłych i dzieci. Odwiedzając kiermasz można skorzystać z przejażdżki konnej, zdobienia pierników lub warsztatów tworzenia wieńców adwentowych czy bombek.

Zapytaliśmy Panią Małgorzatę Sidorowicz z Bolesławca jak to jest być wystawcą podczas Łomnickiego Kiermaszu Adwentowego: Jestem po raz pierwszy na jarmarku Pałacu Łomnica. Zobaczymy, czy to będzie trafiony towar, który tu przywiozłam. Jest tutaj atmosfera, dzisiaj fajna pogoda. Jednym słowem jest radośnie. Na kiermasz przygotowałam bombki w czterech rozmiarach. Wszystkie ozdoby są ręcznie robione, materiałowe, dekorowane starymi koronkami, metalowymi koronkami i cekinami. Mamy tutaj serduszka materiałowe, są choineczki materiałowe na nóżce, ekologiczne świeczki sojowe, serduszka i czapeczki. Za tydzień również będziemy i serdecznie zapraszamy! Pierwsze stanowisko przy wejściu! - mówiła uśmiechnięta Pani Małgorzata

Kiermasz Adwentowy na folwarku - to jeden z największych z łomnickich kiermaszów. Organizatorzy Kiermaszu niedawno pochwalili się na stronie facebookowej Pałacu Łomnica, że łomnickie Kiermasze Adwentowe zostały wymienione w niemieckiej prasie jako jeden z najpopularniejszych przedświątecznych kiermaszów w Polsce.

Ceny na Kiermaszu Adwentowym w Łomnicy

Kiedy odbędzie się następny Kiermasz Adwentowy w Łomnicy?

Jeśli w tym tygodniu nie udało Wam się wybrać na Kiermasz Adwentowy w Łomnicy - nic straconego. Kolejny Kiermasz już za tydzień! Kiedy? Od 3 do 4 grudnia na terenie Folwarku przy Pałacu Łomnica, w godzinach od 11:00 do 17:00. Warto wybrać się za tydzień do Łomnicy aby na własnej skórze przekonać się o niezwykłej atmosferze tego miejsca.