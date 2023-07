Jezioro Pilchowickie koło Jeleniej Góry. Bajecznne widoki o każdej porze roku!

Dolny Śląsk ma do zaoferowania wiele pięknych zakątków do zwiedzania i odpoczynku. Bez wątpienia jednym z takich miejsc jest Jezioro Pilchowickie z zaporą na rzece Bóbr, elektrownią wodną i kolejowym mostem.

Jezioro Pilchowickie — jak dojechać? Zobaczcie na mapę

Jezioro Pilchowickie (niem. Bobertalsperre Mauer) koło Wlenia na Dolnym Śląsku to zbiornik utworzony w sztucznie. Zapora na Bobrze powstała w 1912 roku i jest największą w Polsce zbudowaną z kamienia. Można ją zwiedzać z każdej strony. Co ciekawe, z jednej oglądając rzekę Bóbr, a z drugiej jezioro. Nad jeziorem rozciąga się most kolejowy, który często bywa miejscem sesji zdjęciowych. Ma on 130 metrów długości i wznosi się 20 metrów nad lustrem wody.