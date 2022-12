Droga Świdnica -Dzierżoniów zablokowana. Utrudnienia w kierunku Wrocławia. Dużo śniegu i wypadki na DW 382. Trudne warunki do soboty

Samochody w rowach na drodze Dzierżoniów-Świdnica przez śnieg

Dziś o godzinie 8:00 rano, 12 grudnia 2022 roku doszło do zdarzenia na drodze wojewódzkiej nr 382 przed Boleścinem koło zjazdu na Jagodnik. Kierowca busa marki Ford nie dostosował prędkości do panujących warunków na drodze i wjechał do rowu. Droga była zablokowana do godziny 10;30 ze względu na operację wyciągnięcia pojazdu.

Bus z Boleścina na lawecie



Ponad to, po godzinie 9:00 rano w pow. dzierżoniowskim kierowca samochodu marki Volkswagen golf za Mościskiem również wpadł w poślizg na drodze i uderzył w drzewo. Na skutek uderzenia uszkodzona została przednia oś kół a w środku otwarły się poduszki powietrzne. Kierowca jechał sam i nic mu się nie stało.

Na drodze wojewódzkiej nr 382 pomiędzy Świdnicą a Dzierżoniowem występują utrudnienia w ruchu przez obfite opady śniegu. Ponad to doszło tam rano do dwóch wypadków. Przez co droga miejscami była zamknięta. Trudne warunki utrzymają się przez cały tydzień. Zobacz w galerii zdjęcia.



Przed Mościskiem kierowcy zmuszeni byli jechać wahadłowo przez ciężarówkę, która nie mogła wyjechać z pobocza jezdni. Trudności w pokonywaniu wzniesień wystąpiły też na Dębowej Górce za wsią Kołaczów. To z kolei jest droga wojewódzka nr 384 łącząca Dzierżoniów z Łagiewnikami. Ruch do Wrocławia nadal jest utrudniony.