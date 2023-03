Dolina pałaców i ogrodów. Co Jelenia Góra ma wspólnego z francuską Loarą? Dolinę pałaców i ogrodów. Zwiedzanie wiosną 2023 Justyna Orlik

Hotel wraz z pałacowa restauracją mieści się nieopodal równie urzekającego pałacu w Wojanowie. Jak dojechać do pałacu w Łomnicy? Mapa dojazdu palac-lomnica.pl Zobacz galerię (13 zdjęć)

Kotlina jeleniogórska ma ogromnie wiele do zaoferowania. To nie tylko widoki na wyjątkowe Karkonosze, ale bogata historia zamknięta we wnętrzach najpiękniejszych zamków i pałaców. Wiele z nich dostało drugie życie i dziś oferuje gościom luksusowy wypoczynek, pakiety SPA i wiele innych atrakcji. Druga część nadal czeka na nowego właściciela, który pozwoli tchnąć w nie blask i przywrócić należyte im miejsce na mapie zabytków okolicy. Z serii "cudze chwalicie, swego nie znacie", przedstawiamy wam najpiękniejsze obiekty w okolicy wraz z ich krótką historią. W dolinie pałaców i ogrodów każdy znajdzie coś dla siebie. To doskonały pomysł na wycieczkę całą rodziną po szlaku pałaców i ogrodów.