Coraz więcej zachorowań na koronawirusa. Od grudnia będzie możliwość szczepienia

Mimo, że pandemia została oficjalnie pokonana, nie znaczy to, że koronawirus nie istnieje. Co prawda nie jest już taki groźny jak w latach 2020 - 2022, ale nie można go bagatelizować. Najbardziej rozpowszechnionym w Polsce wariantem koronawirusa jest najbardziej zaraźliwy ze wszystkich Omikron XBB.1.5, nazywany Krakenem.