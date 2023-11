14-latek z Wałbrzycha ostrzelał szkołę na Podzamczu. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań w tej sprawie ZDJĘCIA, FILM

- Wałbrzyscy policjanci, gdy tylko otrzymali zgłoszenie dotyczące niebezpiecznej sytuacji związanej z użyciem pistoletu bądź procy na kulki i dewastacji obiektu jednej ze szkół, niezwłocznie przystąpili do działania. Celem było kompleksowe zabezpieczenie materiału dowodowego i odtworzenie przebiegu zdarzania oraz zatrzymanie sprawcy lub sprawców tego czynu - zapewnia Marcin Świeży z Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu.

Ostrzelana szkoła w Wałbrzychu. Sprawca nieuchwytny przez kilka misięcy

Jak dodaje, z uwagi na małą ilość informacji sprawa była skomplikowana.

- Intensywnie prowadzone przez policjantów czynności przyniosły już skutek w postaci zatrzymania kilku osób mogących mieć związek ze sprawą. Obecnie prowadzone są dalsze czynności.

Do szkoły strzelano od wakacji. Sprawca lub sprawcy wybili blisko 70 szyb i spowodowali 50 000 zł. Sprawa nabrała tempa, kiedy o mało nie trafili dziewczynki w głowę. Do ostrzeliwania szkoły używano m.in. metalowych i szklanych kulek. A w wyjaśnienie zagadki zaangażowali się detektywi ze Śląska, którzy wyznaczyli 10 000 zł nagrody za informacje przydatne do ujęcia sprawcy lub sprawców.