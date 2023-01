Groźny wypadek w Sobótce pod Wrocławiem. Auto dachowało. Kierowca był kompletnie pijany

Do groźnego wypadku doszło o godz. 2.49 w Sobótce pod Wrocławiem

Kierowca samochodu osobowego stracił panowanie nad samochodem i uderzył w drzewo przy ulicy Mickiewicza na wysokości posesji nr 29.

- 38-letni mężczyzna nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i stracił panowanie nad samochodem. Okazało się też, że jest kompletnie pijany. Miał prawie 2, 5 promila alkoholu w organizmie - mówi nam młodszy aspirant Rafał Jarząb z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

I dodaje, że auto zjechało do prawej krawędzi i po tym jak uderzyło w drzewo, odbiło do lewej krawędzi jezdni i przewróciło się na dach. Jest roztrzaskane. A sam kierowca miał mnóstwo szczęścia. Nie odniósł poważniejszych obrażeń. Po tym, jak trafił do szpitala, gdzie został zbadany, przewieziono go prosto do policyjnej izby zatrzymań.