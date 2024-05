Dramatyczny wypadek we Wrocławiu: Mężczyzna wpadł pod tramwaj na ulicy Legnickiej, nie wiadomo kim jest

Poważny wypadek na ul. Legnickiej we Wrocławiu, mężczyzna wpadł pod tramwaj, walczy o życie

Do tragicznego wypadku doszło na ulicy Legnickiej we Wrocławiu w nocy z czwartku na piątek. Mężczyzna, próbując przejść przez torowisko tramwajowe, został potrącony przez tramwaj jadący w kierunku centrum. Wypadek ten miał miejsce w pobliżu skrzyżowania z ulicą Przedmiejską, na odcinku między wiaduktami kolejowymi.

Nie wiadomo, kim jest ofiara wypadku na Legnickiej we Wrocławiu

Jak powiedział nam dzisiaj Wojciech Jabłoński z KMP we Wrocławiu, stan poszkodowanego jest bardzo ciężki. Nie wiadomo, kim jest ofiara wypadku. Mężczyzna ma około 30 lat, w chwili tragedii nie miał przy sobie dokumentów. Został on przetransportowany do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy ulicy Borowskiej. Ma wielonarządowe obrażenia, w tym uraz czaszkowo-mózgowy i złamaną nogę. Jego stan określany jest jako ciężki.