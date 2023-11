Dom Drzewa na Dolnym Śląsku. Niesamowita, darmowa atrakcja edukacyjna dla szkół. Szkoły z całej Polski bukują terminy! ZDJĘCIA, FILM

Ośrodek edukacji przyrodniczo-leśnej Dom Drzewa należy do Nadleśnictwa Milicz i proponuje bezpłatne warsztaty i wykłady dla wszystkich chętnych. To centralna siedziba leśnego kompleksu promocyjnego Lasy Doliny Baryczy .

Dawna wyłuszczarnia szyszek zamieniła się w świątynię lasu Dom Drzewa w Miliczu

Budynek jest nowoczesny, choć zabytkowy. To dawna wyłuszczarnia nasion szyszek, która została przekształcona wiele lat temu w Dom Drzewa. W 2015 roku budynek przeszedł gruntowny remont, modernizację i ponownie otworzył swoje drzwi jako miejsce edukacyjne. Wszystko tu nawiązuje do piękna lasu.

Zajęcia edukacyjne i warsztaty w Domu Drzewa w Miliczu odbywają się codziennie

Codziennie, od poniedziałku do piątku, Dom Drzewa jest miejscem zajęć z edukacji przyrodniczo-leśnej. Odwiedzają go zorganizowane grupy szkolne i często seniorzy. Instytucja ściśle współpracuje z Technikum Leśnym w Miliczu. Jedyne ograniczenie to wielkość grupy. Nie może ona przekraczać 50 osób ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Cały proces remontowy i modernizacyjny był ściśle nadzorowany przez wojewódzkiego konserwatora zabytków z Wrocławia.

Bezpłatne zajęcia o lasach w Domu Drzewa w Miliczu nawiązują do programu szkół

Dom drzewa w Miliczu proponuje także zajęcia w lesie, a latem i wiosną ognisko

Inną atrakcją są leśne ścieżki edukacyjne, rozpoczynające się niedaleko Domu Drzewa. Kiedy tylko pogoda na to pozwala, dzieci wyruszają także do lasu, na zajęcia w terenie. Wiosną i latem istnieje możliwość zakończenia programu edukacyjnego przy ognisku. To bardzo przyjazne miejsce dla zwiedzających i zdecydowanie warto umieścić je na liście miejsc do odwiedzenia.