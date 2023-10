Żyj zdrowo! Te dolnośląskie firmy pomogą Ci w zachowaniu dobrego zdrowia, pięknego wyglądu i świetnego samopoczucia

By móc cieszyć się dobrym zdrowiem, pięknym wyglądem i świetnym samopoczuciem, należy nieustannie dbać o sobie. Troska o swoje zdrowie to nie tylko wizyty w zaciszu gabinetów lekarskich (choć oczywiście jest to ważne), ale także dbanie o ruch, zdrową skórę, relaks, właściwa dieta i wiele, wiele innych. Aspektów tych jest wiele, dlatego też udaj się po pomoc do ekspertów w swoich dziedzinach. Oni z pełnym zaangażowaniem i pasją oddadzą się trosce o twoje zdrowie.

Ruch to zdrowie - pamiętaj o tym! Aktywność fizyczna jest niezbędna dla utrzymania zdrowia. Ruch wspomaga metabolizm, reguluje gospodarkę hormonalną, wpływa korzystnie na jakość snu, podczas ruchu wytwarza się hormon szczęścia- endorfiny, co ma z kolei niesamowicie pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne. W szkole tańca Po Drugiej Stronie Lustra jest wiele możliwości, aby zadbać o zdrowie- to fizyczne i psychiczne. Szkoła oferuje zajęcia aerial hoop, pole dance, high heels, belly dance lub burleski. Podjęcie takiej aktywności jest doskonałym pomysłem na to, by zobaczyć najlepszą i najzdrowszą wersję siebie po drugiej stronie lustra. Po więcej informacji kliknij tutaj: Po Drugiej Stronie Lustra Usuń bakterie ze swojego otoczenia! Zdrowy styl życia to nie tylko troska o właściwą suplementację, czy aktywność fizyczną. To także zadbanie o nasze otoczenie - by było czyste i wolne od bakterii lub niebezpiecznych roztoczy. Dlatego też zawsze warto zatrudnić usługi czyszczenia łóżek, czy też dywanów u fachowców.

- Maszyna Kirby trzepie bezpyłowo, a następniie pierze półsuchą pianką. Maszyna nakłada impregnat i lanolinę na czyszczoną powierzchnię. Dzięki temu usuwamy mikroskopijne bakterie, grzyby, pleśnie, odchody roztoczy oraz gronkowca - informuje firma z Wrocławia świadcząca usługi czyszczenia maszyną Kirby na terenie stolicy Dolnego Śląska, a także w okolicznych miejscowościach. Taka usługa dedykowana jest szczególnie osobom borykającym się z astmą lub alergiami, a także dzieciom, czy tym, którzy mają słabszą odporność. Więcej informacji: Czyszczenie Maszyną KIRBY By włos był pękny i zdrowy! Trycholodzy słusznie mówią, że zdrowe włosy są zwierciadłem zdrowego ciała. To właśnie w zaciszu ich gabinetów uporasz się z nadmiernym wypadaniem włosów, łysieniem, łupieżem, łojotokowym zapaleniem skóry, atopowym zapaleniem skóry, czy łuszczycą. Trycho-Pharm z Wrocławia wyjaśnia też, na jakie efekty mogą liczyć klienci. Są to: detoksykacja skóry głowy, zahamowanie wypadania włosów, wzrost nowych włosów w przypadku stosowania się do zaleceń, likwidacja łupieżu, łojotoku, swędzenia skóry głowy oraz łagodzenie objawów łuszczycy.

- Nie czekaj. Pozbądź się problemu szybko, skutecznie i przyjemnie. Skorzystaj z nowoczesnych metod i naszego doświadczenia - zachęca Trycho-Pharm. Więcej informacji: Trycho-Pharm O piękno i zdrowie twoich stóp zadba podolog Jeśli masz problemy ze stopami, niezwłocznie udaj się do podologa. Podolog pomoże ci uporać się z: nadmiernymi zrogowaceniami, pękającymi piętami, bolesnymi odciskami i mdzoelami, brodawkami (kurzajki), pogrubiałymi i zdeformowanymi paznokciami trudnymi do obcięcia, wkręcającymi się/ wrastającymi paznokciami, paznokciami grzybiczymi oraz krwiakami podpaznokciowymi. - Podolog jest specjalistą z zakresu profilaktyki i leczenia chorób stóp. Choć nazwa tej profesji sugeruje związek z medycyną, należy pamiętać, że podolog nie jest lekarzem. Jest to zawód paramedyczny wpisany w kosmetologię. Jest odpowiedzią na rosnące potrzeby pacjentów, którzy borykają się z różnymi problemami w obrębie stóp. Zadaniem podologa jest wyeliminowanie schorzeń związanych ze stopami i dobranie właściwej dla danego pacjenta terapii - informuje podolog z wałbrzyskiego salonu kosmetologicznego Le Mirage.

Więcej informacji: Salon Kosmetologiczny LE MIRAGE Gabinet Podologiczny Propodica podkreśla, że żyjemy w czasach, gdzie wygląd ma duże znaczenie. Jednak na co dzień skupiamy się głównie na pielęgnacji twarzy, włosów, szczupłej sylwetce, zapominając o najważniejszym – naszych stopach. - Są one ważną częścią naszego ciała, gdyż noszą nas przez całe życie. Dlatego warto o nie zadbać i dać im tego, czego potrzebują, czyli relaksacji i ulgi w cierpieniu. W tym celu warto odwiedzić gabinet podologiczny - podkreśla ceniony w Zgorzelcu i Żarskiej Wsi podolog, który współpracuje także z fizjoterapeutą, dietetykiem, pielęgniarką i lekarzem. Propodica dodaje też, że każdy z nas ma bliską osobę, która ma jakiś problem z kończyną dolną, a na szczególną uwagę zasługują tu osoby chorujące na cukrzycę. - Podolog może wspomóc w pielęgnacji stóp oraz przy częstych wizytach będzie kontrolował stan skóry oraz paznokci, czy przypadkiem nie dzieje się nic niepokojącego w organizmie. Profesjonalny zabieg może dużo wnieść dobrego dla naszego samopoczucia - podkreśla Propodica. Więcej infromacji: Gabinet podologiczny Propodica - Zgorzelec/Żarska Wieś

Na fachową, podologiczną pomoc możesz liczyć też w gabinecie BOSO, który powstał po to, aby zadbać o zdrowie i estetyczny wygląd Twoich stóp! W tym miejscu uporasz się z: wrastającymi paznokciami, brodawkami wirusowymi( kurzajkami), odciskami, modzelami, przerośniętymi paznokciami oraz grzybicą. Więcej informacji: BOSO GABINET PODOLOGICZNY MARTA BASINSKA Wizyta w salonie piękności to zawsze dobry pomysł! Centrum urody Icon Brand Studio w Oleśnicy oferuje duży wybór usług z zakresu kosmetologii, medycyny estetycznej, terapii naturalnych, masażu, fryzjerstwa i podologii. - Łączymy swoje doświadczenie zawodowe ze wspólną pasją i zaangażowaniem. Mamy solidny, wypracowany latami warsztat, a jednocześnie stale rozwijamy się poprzez aktywne uczestnictwo w szkoleniach. Oferujemy bezpłatne konsultacje z zakresu kosmetologii, medycyny estetycznej i terapii naturalnych - informuje zespół Icon Brand Studio. Skorzystać tu możecie także z usług stawiania baniek lekarskich (ogniowych) oraz z depilacji laserowej najlepszym laserem diodowym dostępnym na rynku. - Zadbaj o swoje dobre samopoczucie i piękne ciało pod okiem doświadczonych specjalistów - dodaje Icon Brand Studio.

Więcej informacji: ICON BRAND STUDIO Dla zdrowia i dla relaksu - skorzystaj z akupunktury Dzięki akupunkturze możesz zwiększyć odporność swojego organizmu. Warto z niej skorzystać szczególnie teraz - jesienią, kiedy nasza odporność może zostać wystawiona na próbę przez zmienne warunki pogodowe i sezonowe przeziębienia. Akupunktura to metoda naturalna i skuteczna. - Jestem wykwalifikowanym akupunkturzystą, który od lat pomaga pacjentom w budowaniu ich odporności i utrzymaniu dobrego

zdrowia przez cały rok. Akupunktura to starożytna metoda leczenia, która bazuje na przepływie energii Qi w ciele. Poprzez stymulację określonych punktów, pomaga w przywracaniu równowagi energetycznej. Kiedy nasza energia płynie swobodnie, nasze ciało jest lepiej przygotowane do walki z infekcjami i chorobami - informuje Tomasz Ryś.

Więcej informacji: Tomasz Ryś Akupunktura Do skorzystana z akupunktury zachęca także Akusfera, którą wyróżnia holistyczne podejście do pacjenta w klasycznej medycynie chińskiej, uwzględnia w swojej diagnostyce i terapii stan fizyczny pacjenta oraz kondycję psychiczną, styl życia i sposób odżywiania. - Takie podejście daje duże możliwości działania profilaktycznego poprzez wzmocnienie sił witalnych i mechanizmów obronnych organizmu, czyli układu odpornościowego co zapobiega rozwojowi chorób - dodaje specjalista z Akusfery.

Podkreśla przy tym, że akupunkturę można stosować w każdym wieku, w schorzeniach ostrych i przewlekłych, w chorobach dróg oddechowych, w tym alergiach oraz w częstych infekcjach, w problemach trawiennych, nietolerancjach pokarmowych, w chorobach neurologicznych, w depresji, nerwicy i bezsenności a także w ciąży i problemach ginekologicznych. - Klasyczną medycynę chińską uzupełnia doskonale terapia czaszkowo-krzyżowa, osteopatia oraz różne formy psychoterapii - dodaje nasz ekspert. Więcej informacji znajdziesz tutaj: AKUSFERA Akupunkturę można połączyć też z endermologią. To właśnie oferuje Tao Gabinet Akupunktury i Medycyny Chińskiej w Zgorzelcu.

- Medycyna Chińska często przychodzi z pomocą tam, gdzie zawodzi medycyna zachodnia. W TAO do tematu zdrowia podchodzimy holistycznie. Podczas wizyty diagnozującej stan zdrowia skupiam się na dotarciu do przyczyny problemów. Dobieram zioła i zalecenia żywieniowe i jeśli nie ma przeciwskazań stosuję akupunkturę - informuje Tao. Tutaj, osobom bojcym się igieł, oferuje się akupubkturę bezigłową.

Dla osób bojących się igieł oferuję akupunkturę bezigłową. Przy Tao działa też Instytut Endermologii, który oferuje swoim klientom zabiegi wykonywane na specjalistycznym urządzeniu LPG. - Endermologia leczy obrzęki, (np. nóg) i zaburzenia krążenia. Usprawnia procesy metaboliczne, pomaga zlikwidować cellulit. Obecnie za 10 zabiegów w pakiecie cena wynosi 999 zł, a nie 1400 zł, więc zapraszam - informują pracownicy instytutu.

Więcej informacji: Instytut Endermologi/TAO Akupunktura Dla smaku, dla aromatu, dla zdrowia! Pan Przypraw to rodzinna firma, która tworzy autorskie mieszanki przypraw oraz posypki do potraw. W jej sklepie internetowym znajdziecie również zioła i przyprawy jednorodne. - Wszystkie nasze produkty dostępne są w dwóch opcjach – w unikalnej puszce wielorazowego użytku oraz w papierowych bio opakowaniach służących do ponownego uzupełnienia puszki. Za piękne i trwałe opakowanie płacisz tylko raz - informują członkowie firmy.

Wszystkie oferowane przyprawy i zioła są naturalne. Do mieszanek nie dodaje się żadnych sztucznych substancji, barwników ani soli. - Ponadto proponujemy Wam pełno przepisów i inspiracji. Jesteśmy ogromnym zwolennikiem kuchni zero waste, więc czeka na Was masa przepisów, jak dzięki naszym przyprawom zamienić resztki posiłku w nowe, przepyszne danie! Zatem przyprawmy coś razem! - zachęca Pan Przypraw. Więcej informacji: PAN PRZYPRAW Dobra dieta i EMS to przepis na sukces! Spróbuj treningu EMS w EMS ESPRESSO, który pobudza szybko, intensywnie i z "lekką nutką dekadencji". - Tworzymy przestrzeń do treningu personalnego przy współpracy wykwalifikowanych trenerów, z wykorzystaniem najbardziej innowacyjnych technologii do elektrostymulacji mięśni - informuje EMS Espresso Wrocław. Podczas 20-minutowego treningu EMS spalasz kilkaset kalorii i zastępujesz 2-3 godziny treningu na siłowni. Jest to doskonała forma spalania tkanki tłuszczowej, wzmacniania mięśni i budowania kondycji. Ta forma ćwiczeń będzie idealna zarówno dla osób początkujących, które nie mają zbyt dużego doświadczenia w treningu jak i dla tych zaawansowanych (również sportowców), którym zależy na podkręceniu swoich wyników.

Ta forma aktywności to świetne rozwiązanie dla osób, które nie mają czasu ponieważ trwa tylko 20 minut i wystarczy 1-2 spotkania w tygodniu, aby widzieć rezultaty już po miesiącu.

- Kochani! Prościej nie będzie! Zapraszamy! - zachęca EMS ESPPRESSO.

Więcej informacji: EMS ESPRESSO WROCŁAW Zadbaj o swój wygląd, o zdrową cerę i czuj się dobrze w swojej skórze! Jesień i okres zmniejszonej ekspozycji na słońce to doskonały czas na regenerację skóry oraz wypróbowanie zabiegów medycyny estetycznej mających na celu głębokie nawilżenie, redukcję zmarszczek, blizn czy cieni pod oczami. - Medycyna Estetyczna Białek to miejsce, gdzie naszych pacjentów i ich indywidualne potrzeby stawiamy na pierwszym miejscu. Wszystkie konsultacje i zabiegi wykonuje Elżbieta Buczma-Białek, lekarz z ponad 25-letnim doświadczeniem, co gwarantuje najwyższą jakość i bezpieczeństwo. Podaruj sobie prezent na który zasługujesz - zachęcają specjaliści z Białek Clinic w Legnicy.

Więcej informacji: Białek Clinic - Gabinet medycyny estetycznej w Legnicy Chcąc zadbać o swoje piękno i urodę skorzystaj też z usług Jolie Beauty Clinic. - Dzielenie się z Wami moją wiedzą oraz spostrzeżeniami na temat medycyny estetycznej to dla mnie największa przyjemność i motywacja do jeszcze większego samorozwoju. "Profesjonalizm nigdy nie jest dziełem przypadku. Pasja rodzi profesjonalizm. Profesjonalizm daje jakość. A jakość to jest luksus w życiu" - informuje ceniona kosmetolog. Marka Jolie powstała z miłości do piękna. - Na codzień spotykam się z Wami we Wrocławiu oddając się wykonywanym zabiegom z największym zaangażowaniem. Zapraszam do mojego gabinetu - dodaje jego właścicielka. Więcej informacji: Jolie Beauty Clinic Wrocław Panowie! Ta oferta jest dla Was! Koniecznie wpadnijcie do Vintage Barber - miejsca, gdzie pasja i profesjonalizm żyją ze sobą w symbiozie. Dla tej ekipy brzytwa czy nożyczki to coś więcej niż tylko narzędzia.

- W czasach kiedy każdy się spieszy, warto wygospodarować chwilę aby odetchnąć, usiąść wygodnie i zadbać o siebie. Każdy chce się przecież podobać przeciwnej płci, a taki właśnie jest skutek uboczny naszych usług - informuje Vintage Barber.

Kim właściwie jest Barber ? Barber to nikt inny jak fryzjer męski. Profesjonalnie zajmuje się strzyżeniami włosów jak i zarostu. W Vintage Barber możesz wykonać także usługi dodatkowe - przyjdźcie i sprawdźcie sami. Więcej informcji: Vintage Barber Jonatan Tracz Zdrowa dieta i zdrowa żywność to podstawa Zacznij dbać o siebie przy pełnym wsparciu ekspertów i pasjonatów zdrowego stylu życia. - Jeżeli doceniasz nietuzinkowe, oryginalne smaki a przy tym dbasz o swoje zdrowie to trafiłeś idealnie! Jesteśmy sympatykami dobrej, zdrowej kuchni, dlatego otworzyliśmy Zdrową Wyspę. Nasze menu jest przygotowane na mały jak i na wilczy głód wiec każdy znajdzie coś dla Siebie. W naszym menu znajdziecie również dania w wersji Vege oraz szeroką ofertę świeżych soków - informuje

Więcej informacji: Wyspa Zdrowia Natomiast jeśli nie wyobrażasz sobie śniadania bez kanapki, ale unikasz glutenu, laktozy i/lub cukru w diecie to musisz odkryć wyjątkowym smak bezglutenowego pieczywa o niskim IG. Zdrowe chleby, bułki i muffiny dostaniesz w Manufakturze Chleba. Kupując w tym miejscu masz pewność, że nie znajdziesz tw ich produktac ani glutenu, ani laktozy, ani cukru. - Nasza piekarnia powstała z miłości do dobrego jedzenia oraz troski o zdrowie klientów. Wszystkie wypieki są przygotowywane z najwyższej jakości składników – dbamy o to, aby nasze produkty zapewniały dobre samopoczucie, dawały poczucie lekkości i zachwyciły Twoje podniebienie. Postaw na pełnowartościowe posiłki i czuj się najlepiej! - informuje wyjątkowa piekarnia. Więcej informacji: MANUFAKTURA CHLEBA NIEPRZECKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA Piękny uśmiech to zdrowy uśmiech Czy wiesz, że tajemnica zdrowego uśmiechu kryje się w codziennej higienie jamy ustnej? W klinice stomatologicznej Wiktoriamed dowiesz się, jakie korzyści niosą ze sobą regularne wizyty u dentysty oraz budowanie prawidłowych nawyków zdrowotnych. Opieka stomatologa, odpowiednio dobrana szczoteczka, precyzyjne nitkowanie są nie tylko receptą na urokliwy uśmiech, ale również inwestycją w Twoje zdrowie!

- Nasi specjaliści podczas kompleksowej diagnostyki jamy ustnej ułożą dla Ciebie plan leczenia, który będzie twoim przewodnikiem w drodze do zdrowego uśmiechu. Świadczymy usługi z zakresu leczenia próchnicy, estetyki, protetyki, leczenia kanałowego, chirurgii oraz implantologii - informuje zespół Wiktoriamed. Więcej informacji: Instytut Zdrowia i Urody WIKTORIAMED Tatuaże, jak dzieła sztuki Jeżeli chcesz wykonać tatuaż to pamiętaj, by zrobić to w sprawdzony studiu! Godnym polecenia miejscem jest działające w Lubinie Studio Pin-up Girl Tattoo. To profesjonalne studio tatuażu stworzone przez kobietę z pasją do sztuki i tworzenia, absolwentkę Architektury Wnętrz Uniwersytetu Zielonogórskiego. Swoją własną przestrzeń artystyczną prowadzi od pięciu lat. To właśnie tutaj oferowane są tatuaże tworzone z pasją i kreatywne projekty. Możecie liczyć też na indywidualne podejście do klienta. Ponadto Pin-up Girl Tattoo oferuje usługę zakrywania blizn tatuażem, a także uwieczniania ważnych momentów życia w tej właśnie o formie i jak przyznaje, daje jej to największą radość. - Wszystko to z zachowaniem najwyższych standardów sterylności i jakości, w przyjaznej atmosferze i komfortowym wnętrzu studia - zazcza uzdolniona tatuatorka.

Więcej informacji: Monika Górz Pin-up Girl Tattoo Poczuj magię Kobido i facemodelingu Masaż Kobido to japoński rytuał dla każdej damy. Obejmuje nie tylko twarz, ale też plecy, głowę oraz dekolt. Jest to świetny sposób na zmarszczki, a także idealna oferta dla osób zestresowanych. Ten zabieg tak bardzo odpręża, że możesz podczas niego zasnąć - i nie ma w tym nic złego! Jak informuje Monika Rogala, mgr kosmetologii i terapeuta biologicznej odnowy twarzy, masaż kobido zlikwiduje drugi podbródek i wysmukli twarz. Pomoże na zastoje limfatyczne oraz na migreny poprzez rozluźnienie spiętych mięśni. - Zacznijmy od konsultacji bo pewnie sporo pytań masz. Jedno jest pewne odmłodze Twoją twarz - dodaje M. Rogala. Więcej informacji: Naturalny Dotyk Monia Rogala

Tego, jak zbawiennym dla naszego umysłu i skóry naszej twarzy zabiegiem jest masaż Kobido, dowiesz się także w Harmonii Ciała. - Dzięki japońskiemu masażowi twarzy Kobido, Twoja skóra stanie się jędrniejsza, pełna blasku, a także młodsza. Mamy tu do czynienia ze spłyconymi zmarszczkami mimicznymi i redukcją napięcia mięśni w okolicach głowy, szyi oraz karku - zazcznacza Harmonia Ciała.

Właściciel studia dodaje też, że warto skorzystać z refleksoterapii, która jest skuteczną metodą masażu, która wspiera zdrowie, wzmacnia odporność i przywraca energię życiową. Pomaga również w leczeniu różnorodnych dolegliwości zdrowotnych. - Obie te techniki działają relaksująco, redukują stres, zwiększają pozytywną energię i równowagę energetyczną w ciele. Poprzez harmonijny dotyk oddziałują na poziomie fizycznym, psychicznym i duchowym, co przynosi korzyści na wszystkich tych płaszczyznach - zachęca nasz ekspert od Kobido i refleksoterapii. Więcej informacji: Harmonia Ciała Wrocław

