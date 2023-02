Zostań twarzą Baldur's Gate. Konkurs dla fanów kultowej gry RPG

– Nie zdawałem sobie wtedy sprawy, że BG będzie takim hitem, a te obrazy sprawią, że będę miał 25-letnią karierę jako twórca obrazów do gier wideo. To były moje pierwsze cyfrowe obrazy w życiu. Nie mieliśmy wtedy standardów, którymi mogliśmy się kierować, instrukcji. To był pierwszy projekt dla wielu z nas i tworzyliśmy go używając intuicji i eksperymentując – pisze Mike Sass w liście do fanów gry.