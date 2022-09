ZUS musi wiedzieć gdzie chorujesz. Dlaczego warto to zgłosić?

Rzeczniczka podkreśla, że w zwolnieniu nie powinien być wpisany adres zameldowania tylko adres aktualnego pobytu.

Wiele osób mieszka w wynajętych mieszkaniach, ale są zameldowane dalej u rodziców. Studenci wyjeżdżają na uczelnie do innych miast lub podejmują pracę w innym niż miasto rodzinne bez aktualizowania danych w ZUS. To prosta droga do problemów – przestrzega Iwona Kowalska-Matis.