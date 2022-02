Zmiany w koronawirusowych obostrzeniach. Uczniowie wracają do szkół, skrócona zostanie izolacja. Co jeszcze się zmieni? Mamy listę!

W siedzibie ministerstwa zdrowia odbyła się dziś konferencja prasowa dotycząca sytuacji epidemicznej w Polsce, w której uczestniczyli minister zdrowia Adam Niedzielski i szef MEiN Przemysław Czarnek. Co się wkrótce zmieni? Szczegóły w galerii zdjęć!

Zniesienie kwarantanny po kontakcie z osobą zakażoną oraz powrót wszystkich uczniów do szkół 21 lutego - to zapowiadane przez rząd ruchy związane z luzowaniem obostrzeń, które ogłosili Adam Niedzielski i Przemysław Czarnek. - Mamy do czynienia z początkiem końca pandemii - stwierdził szef resortu zdrowia podczas konferencji prasowej.

Minister edukacji i nauki dodał także, że "priorytetem dla rządu jest utrzymanie nauki stacjonarnej". - Mimo blisko 600 tys. podpisów zebranych przez opozycję, mimo protestów w zeszłym roku, żeby dzieci 1 września nie wracały do szkół, zwlekaliśmy z nauką zdalną do ostatniej chwili - pisze interia.pl. Maseczki zostaną, ale nie będą obowiązkowe Opadająca piąta fala pandemii skłania ministra Niedzielskiego, by rekomendować rezygnację z obowiązkowego noszenia maseczek w zamkniętych pomieszczeniach. Przyznał to na łamach "Faktu". - Maseczki zostaną z nami, ale nie na zasadzie obowiązku, tylko zalecenia. Myślę, że to będzie istotna prewencja - ocenił szef resortu zdrowia.

Jak wyjaśnił, w pierwszej kolejności ministerstwo "podejmie decyzję o zmniejszeniu infrastruktury szpitalnej, która służy do walki z COVID-19". - Potem krok po kroku będziemy wycofywać się z kolejnych obostrzeń. Jeśli to tempo spadku zakażeń będzie się utrzymywać, to marzec jest realną perspektywą znoszenia restrykcji - powiedział Niedzielski.

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego?Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!

Zamiany zasad izolacji i kwarantanny