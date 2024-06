Zmarł Andrzej Mularczyk, twórca scenariusza do trylogii „Sami swoi” o Kargulach i Pawlakach

Twórczość i kariera

Andrzej Mularczyk urodził się 13 czerwca 1930 roku w Warszawie. Jego kariera literacka rozpoczęła się w latach 50. XX wieku, kiedy to zaczynał jako dziennikarz i autor reportaży. Jednak to jego praca scenarzysty przyniosła mu największą sławę. Trylogia „Sami swoi”, „Nie ma mocnych” i „Kochaj albo rzuć”, wyreżyserowana przez Sylwestra Chęcińskiego, stała się nie tylko ikoną polskiej kinematografii, ale także trwałym elementem kultury narodowej. Filmy te, pełne humoru i ciepła, ukazywały trudne, ale zarazem pełne komizmu relacje między sąsiadami, odzwierciedlając jednocześnie polskie realia powojennej wsi. Na podstawie jego scenariusza Artur Żmijewski nakręcił prequel "Samych swoich".

Jednak jego twórczość, to nie tylko saga o Kargulach i Pawlakach. Jest autorem scenariuszy do ponad 40 filmów i seriali, m.in. „Droga”, „Rodzina Połanieckich”, „Dom”, „Blondynka”, „Niespotykanie spokojny człowiek”, „Wrota Europy”, „Ostatnie takie trio”.