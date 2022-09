Zjawiskowa Kudowa-Zdrój - atrakcje turystyczne uzdrowiska. Co warto zobaczyć?

Kudowa-Zdrój i jej położenie. Mapa dojazdu

Do Kudowy-Zdroju dojechać można zarówno pociągiem, jak i autobusem.

Kudowa-Zdrój to liczące około 10 tysięcy mieszkańców uzdrowisko. Położona jest na pograniczu Gór Stołowych i Pogórza Orlickiego, w dolinie na wysokości około 400 m n.p.m. Przez miasto przepływa rzeka Bystra, która poprzez czeską Metuję wpada do Morza Północnego. Kudowa-Zdrój dzięki swojemu położeniu na stokach gór ma łagodniejszy klimat od innych miejscowości ziemi kłodzkiej. Zobacz na mapie poniżej, gdzie położona jest Kudowa-Zdrój:

Kudowa-Zdrój — historia uzdrowiska

Początek uzdrowiska datuje się na rok 1587, kiedy to odnotowano tam istnienie źródła „Die Eugenąuelle" (dziś Jędrzeja Śniadeckiego). Uzdrowiskiem Kudowa-Zdrój została oficjalnie awansowana w 1920 roku. Jedenaście lat później wzniesiono tam budynek Pijalni Wód Mineralnych. Podczas II wojny światowej uzdrowisko funkcjonowało jako ośrodek dla rannych żołnierzy Wermachtu. W Kudowie-Zdroju znajdowała się filia obozu Gross-Rosen, w której więziono ok. 3 tysięcy osób. Już po zakończeniu najbardziej krwawego konfliktu w historii ludzkości, toczył się spór graniczny pomiędzy Polską a Czechosłowacją, w grę wchodziła m.in. przynależność Kudowy-Zdroju. Ostatecznie to miasto zostało w granicach Polski i otrzymało obecną nazwę.