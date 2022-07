Zamek Rajsko koło Olszyny wystawiony na sprzedaż za bajońską kwotę. To nim zachwycony był Ed Sheeran

Historia Zamku Rajsko obok Olszyny

Historycy nie są w stanie ustalić, kto wybudował zamek na skale. Pierwsza teoria mówi o tym, że warownia została zbudowana przez świdnickiego księcia Bolka w celu obrony śląsko – łużyckiej granicy. Według drugiej za pomysłem stali Piastowie Śląscy, którzy zrealizowali go w XIII lub XIV wieku. Lokalne legendy głoszę natomiast, że w średniowieczu, na zboczu skały, był usytuowany myśliwski dwór o nazwie Neidburg, który należał do rycerza rozbójnika. Miał syna i kochał go ponad wszystko, więc często mu ulegał i spełniał każde życzenie. Na jego prośbę przyniósł do komnaty figurkę św. Antoniego, która pewnej nocy spadła i śmiertelnie raniła Bernarda. Zrozpaczony ojciec w ataku złości chciał zniszczyć figurkę, lecz niania postanowiła ją schować – wierząc, że odmieni jeszcze zły los rodu. Niestety posąg nie uchronił zamku przed napadem husytów w 1431 roku, którzy przechodzili tędy siejąc zniszczenie. Ich uwadze nie umknął zamek Neidburg. Najpierw go zdobyli, a potem spalili budowlę.