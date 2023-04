Zadbaj o zdrowie w kilku krokach. Skorzystaj z tych rad i ciesz się dobrym samopoczuciem, zdrowiem i wyglądem

Wiosna to czas porządków. Ale nie tylko tych w naszych garderobach. To świetny moment, by zadbać o siebie, swoje zdrowie i dobre samopoczucie. W stwierdzeniu "w zdrowym ciele, zdrowy duch" nie ma ani krzty kłamstwa! Mamy dla Was kilka rad, które warto wprowadzić w życie - najlepiej już dziś!

Profilaktyka to podstawa Do lekarza pierwszego kontaktu oraz lekarzy specjalistów powinniśmy zgłaszać się nie tylko wtedy, gdy ból lub inne nieprzyjemne dolegliwości nie dają o sobie zapomnieć. Pamiętajcie, że zawsze jest lepiej zapobiegać niż leczyć. Dlatego też przynajmniej raz w roku powinniśmy zrobić ogólny "przegląd" organizmu. Nie wystrzegajmy się też wizyt u specjalistów chorób wewnętrznych, neurologów, kardiologów, urologów, czy ortopedów. Kobiety natomiast obowiązkowo powinny regularnie odwiedzać gabinety ginekologiczne, a także endokrynologiczne - bez względu na wiek. Zapominamy też - niestety - o regularnych wizytach w gabinetach fizjoterapeutycznych. Dedykowane są one nie tylko tym, którzy wymagają stałej rehabilitacji. Coraz więcej osób wykonuje pracę biurową, a ta wcale nie jest bezpieczna dla naszego narządu ruchu. Z kolei osoby trenujące, prowadzące aktywny tryb życia, czy też pracę fizyczną, potrzebują regularnej regeneracji. Uczucie spięcia w karku, drętwienia, czy ból pleców? Fizjoterapeuta temu zaradzi.

Natomiast osoby, którym doskwierają przewlekłe bóle i urazy lub mają problemy z poruszaniem się, powinny skorzystać z oferty sklepów medycznych. Potrzebna orteza, kule, a może chodzik? Taki sprzęt znajdziesz w specjalistycznych sklepach. Ich asortyment jest jednak bardzo szeroki - kupisz tu też m.in. profesjonalne ciśnieniomierze, termometry, czy koncentratory tlenu. Zadbaj o swoje ciało i... swoją wagę Otyłość to choroba cywilizacyjna. Coraz więcej osób boryka się ze zbędnymi kilogramami. Pamiętać jednak należy, że otyłość to nie tylko to, co widzimy, ale często to... czego nie widzimy. Otyłość to poważna i podstępna choroba. Nadmierne kilogramy prowadzą do poważnych schorzeń. Dlatego też, jeśli mamy problemy z utrzymaniem właściwej wagi, powinniśmy skontaktować się ze specjalistami: dietetykami oraz lekarzami, zajmującymi się leczeniem otyłości.

Złe samopoczucie, uczucie niemocy? Udaj się na konsultację do specjalisty Czasami mówimy, że to "tylko chandra", "wiosenne przesilenie" albo, że "zaraz minie". Ale... nie zawsze tak jest. Permanentne uczucie smutku i przygnębienia to powód, by udać się po pomoc do psychologa/ psychoterapeuty/ psychiatry. Dlaczego? Bo to może być depresja, a to poważna choroba, która wymaga zdecydowanego działania. Specjaliści pomogą też wtedy, gdy nie układa się w związku, relacje z bliskimi stają się dla nas coraz trudniejsze, lub wtedy, gdy używki przejmują nad nami kontrolę. Nie trzeba mieć też "problemu" by udać się na psychoterapię - podczas terapii łatwiej będzie nam też zrozumieć siebie, a to jest nieocenione.

Jeżeli borykasz się z problemem alkoholowym, pomocne może być też zastosowanie wszywki alkoholowej. To bezpieczna i skuteczna metoda w walce o trzeźwość. Ważne, by podejmować takie działania w specjalistycznych i sprawdzonych placówkach. Praca przy komputerze, słaby wzrok? Spraw sobie na wiosnę szałowe okulary! Szacuje się, że wadę wzroku ma 3 na 4 Polaków, a niemal połowa nie bada regularnie swoich oczu. A to błąd! Wiele czasu spędzamy w sztucznym świetle, korzystamy z komputerów, smartfonów, oglądamy telewizję, a to nie wpływa dobrze na zmysł wzroku. Jeżeli masz stwierdzoną wadę wzroku - udaj się do salonu optycznego, skonsultuj, czy wada się nie pogłębia i spraw sobie nowe oprawki! Kolor, nietypowy kształt? A dlaczego nie?! Dziś okulary nie tylko spełniają funkcję korekcyjną, ale też stanowią stylową ozdobę. Jeżeli czujesz, że widzisz gorzej - zbadaj wzrok. Jeżeli wiesz, że "oczy są ok", ale pracujesz przy komputerze, pomyśl o zakupie tzw. zerówek - nie będą one miały funkcji korekcyjnej, ale dzięki filtrom, będą chronić wzrok.

Zafunduj sobie odpowiednią dawkę tlenu Naukowcy udowodnili, że warunki przyrodnicze, w których żyjemy, nie są wcale optymalne. Jesteśmy w błędzie, uważając obecne parametry atmosfery, w których ludzkość żyje od tysięcy lat, za najbardziej sprzyjające zdrowiu i życiu. Najbardziej sprzyjającym ciśnieniem atmosferycznym jest to utrzymujące się na poziomie 1500 hPa. Zawartość tlenu powinna oscylować w okolicach 40 procent. Powietrze powinno zawierać nawet do 2 procent dwutlenku węgla oraz 0,5 procent wodoru. Takie parametry atmosfery jesteśmy w stanie uzyskać tylko podczas tlenoterapii normobarycznej. Sesje w komorze normobarycznej są zalecane bardzo szerokiemu gronu odbiorców, zarówno osobom zdrowym (komora normobaryczna pozytywnie wpływa na wydolność oraz sprawność organizmu), jak i osobom chorym (komora normobaryczna pozytywnie wpływa na leczenie wielu schorzeń). Regularne sesje w komorze normobarycznej bardzo poprawiają jakość życia, poprzez poprawę wydolności całego organizmu, sprawności i kondycji fizycznej, wzmocnienie układu odpornościowego, poprawę krążenia krwi i lepszą regenerację organizmu. Ponadto, im lepiej jesteśmy dotlenieni, tym sprawniej działa nasz mózg. Odpowiednia ilość tlenu spowalnia też procesy starzenia.

Zadbaj też o włosy, stopy i piękną skórę Wiosną powinniśmy zadbać o siebie od stóp do głów. A skoro o stopach mowa to... udać się należy do podologa. Podolog to specjalista, który zajmuje się zdrowiem stóp. Doświadczony i wykwalifikowany zajmie się naszymi stopami kompleksowo. Pomoże nie tylko w walce z takimi defektami, jak pękające pięty, ale też usunie modzele, które utrudniają nam chodzenie, czy założy klamry na wrastające paznokcie. To nie są zabiegi, z którymi możemy poradzić sobie sami na własną rękę. Z kolei jeżeli kondycja naszych włosów jest słabsza, włosy są pozbawione blasku, nadmiernie wypadają, albo skóra głowy swędzi lub pojawia się na niej uporczywy łupież, bez dwóch zdań potrzebna będzie wizyta u trychologa.Trycholog pomoże w walce z różnego rodzaju dolegliwościami oraz pomoże zadbać nad ich kondycją, powie jakich kosmetyków używać, by cieszyć się lśniącymi i zdrowymi włosami.

