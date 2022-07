Wypadki śmiertelne w wakacje 2022 r. Już 5 na Dolnym Śląsku. Gdzie dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń drogowych? (ZDJĘCIA, MAPY)

Dziś rano we Wrocławiu (4 lipca) w zdarzeniu brał udział osobowy volkswagen golf . Samochód uderzył w latarnię. Siła uderzenia była tak duża, że auto rozpadło się na dwie części, które znalazły się po przeciwległych stronach ulicy. Do śmiertelnego wypadku doszło również 3 lipca na DW 390 za Złotym Stokiem. Motocyklista zderzył się z drzewem i nie przeżył.

Bieżąca aktualizacja mapy, w tym wizualizacja, ma na celu zwrócenie uwagi na skalę tragedii, do jakich dochodzi na polskich drogach i skłonić do refleksji użytkowników dróg. Do śmiertelnych wypadków dochodzi często na trasach, które są najpopularniejszymi kierunkami urlopowymi mieszkańców Dolnego Śląska. Na terenie województwa pomorskiego odnotowano już 4 wypadki śmiertelne, w zachodniopomorskim doszło do dwóch, a w małopolskim do ośmiu.