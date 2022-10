Wtedy milicja kontrolowała nawet.. furmanki! "Akcja Prędkość" w latach 70? Zobaczcie unikatowe zdjęcia Anna Ickiewicz

Wydaje się Wam, że tylko teraz policja prowadzi akcje Trzeźwy poranek lub inne podobne? Nie, tak nie jest. Już w latach 70 ubiegłego stulecia na drogach polskich miast, takie akcje były popularne. Wtedy do kontroli zatrzymywano nie tylko samochody, ale i furmanki. Mamy dla Was unikatową galerię zdjęć znanej dziennikarki Grażyny Rutowskiej, z Narodowego Archiwum Cyfrowego. Zobaczcie jak to wyglądało w 1977 roku.