Wodospad Kamieńczyka w Szklarskiej Porębie - baśniowy urok. Dojazd, gdzie zaparkować, szlaki, cennik biletów 2022

Wodospad Kamieńczyka - atrakcja turystyczna pod ochroną

Wodospad Kamieńczyka w Szklarskiej Porębie to najwyżej położony wodospad po polskiej stronie Karkonoszy. Ten piękny twór natury jest ściśle chroniony. Znajduje się na wysokości 846 metrów nad poziomem morza i składa się z trzech kaskad o łącznej wysokości blisko 30 metrów. Spada do malowniczego Wąwozu Kamieńczyka, który ma ok. 100 m długości, a skalne pionowe ściany osiągają od 20-35m wysokości. Szerokość niektórych miejscach nie przekracza 4 metrów. Pod środkową kaskadą wodospadu znajduje się niewielka jaskinia „Złota Jama”, po części W XIX w. wodospad stał się atrakcję turystyczną i tak przyciąga tłumy z całej Polski.

Wodospad Kamieńczyka to najwyższy wodospad w polskich Sudetach. Jest ściśle chroniony. Nic dziwnego- to piękny pomnik przyrody. Zobacz jak prezentował się na starych fotografiach i rycinach!

Jak dojechać do wodospadu Kamieńczyka? Mapa, parking, szlaki

Do wodospadu prowadzi wiele szlaków ze Szklarskiej Poręby. Jak długo idzie się na wodospad Kamieńczyka?

Najkrótszy odcinek to szlak z parkingów zlokalizowanych przy osiedlu Huty w Szklarskiej Porębie, tuż przy drodze krajowej nr 3 (Czeska Szosa) prowadzącej do Jakuszyc, a następnie do Republiki Czeskiej.