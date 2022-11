Idea Business Mixera zaczerpnięta została z formuły „speed dating” pochodzącej ze Stanów Zjednoczonych. Przedsiębiorcy spotykają się przy okrągłych stołach, każdy ma 2 minuty na prezentację swojej firmy. Po tym jak wypowiedzą się wszyscy, przedsiębiorcy przesiadają się do następnych stołów, aby zaprezentować ofertę kolejnym uczestnikom.

- Jako WSSE chcemy stworzyć wyjątkową okazję do nawiązania nowych i owocnych relacji biznesowych. Business Mixer to najlepszy sposób na rozszerzenie sieci biznesowych relacji i okazja do zdobycia cennych kontaktów do potencjalnych kontrahentów. Ten dzień poświęcamy wyłącznie przedsiębiorcom - mówi Prezes Zarządu WSSE Piotr Wojtyczka.

Wałbrzyska strefa organizuje szybkie randki biznesowe - Business Mixer 2022

W ostatniej edycji Business Mixer’a organizowanej przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną udział wzięło 200 przedsiębiorców z całej Polski. Było to największe tego typu wydarzenie na Dolnym Śląsku, które stanowiło okazję do nawiązania nowych relacji biznesowych.