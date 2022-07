Wakacje w Zakopanem 2022. Sprawdziliśmy: tyle za wczasy zapłaci 4-osobowa rodzina

Zakopane to jedna z najchętniej odwiedzanych destynacji w Polsce. Co roku spotkać tam można miliony turystów z kraju i nie tylko, którzy podziwiają wysokogórskie krajobrazy i radośnie korzystają z udogodnień tego urokliwego miasta. Z powodu pandemii i wojny ceny w całym kraju gwałtownie wzrosły, stawiając pod znakiem zapytania urlopowe plany Polaków. Sprawdziliśmy, jak przygotować się na wakacje w Zakopanem - czy opłaca się tam wypoczywać? Ceny za wjazd na Kasprowy Wierch przerażają. Ile za wczasy zapłaci 4-osobowa rodzina?

Wakacyjny wyjazd do Zakopanego. Na co się przygotować?

Widok z Gubałówki. Tomasz Skowronski / Polska Press / Archiwum Zakopanego jako atrakcyjnej lokalizacji turystycznej nie trzeba nikomu przedstawiać. Turystów, którzy uwielbiają górskie wędrówki, można spotkać tam praktycznie przez cały rok. Dzięki położeniu u stóp jedynych i wyjątkowych na skalę kraju Tatr, miasto oraz okoliczne miejscowości mogą poszczycić się bardzo dobrze rozbudowaną infrastrukturą turystyczną, co jest dużą pułapką dla przyjezdnych marzących o spokojnym wypoczynku na łonie natury. Przyjeżdżając do Zakopanego (szczególnie w sezonie wakacyjnym) trzeba liczyć się z możliwością napotkania tłumu wczasowiczów nie tylko na terenie miasta i szlakach górskich, ale także na słynnej Zakopiance, czyli drodze prowadzącej od Krakowa do Zakopanego. Chętni, których nie zraża ta prognoza i mają w sobie duże pokłady cierpliwości, mogą liczyć na cudowne wakacje, które nie ustępują tym zagranicznym - także w kwestiach cen.

Do Zakopanego pociągiem czy samochodem? Porównanie cen

Podróż samochodem do Zakopanego, szczególnie ze względu na korki, może być wyczerpująca i doprowadzić do szału niejednego kierowcę. Co prawda do miasta można dotrzeć także pociągiem - które rozwiązanie jest lepsze i bardziej opłacalne?

Samochód

Przy obowiązujących cenach paliwa, podróż samochodem może wydawać się opcją tylko dla zamożnych. Średnia cena, którą musimy zapłacić za litr benzyny to (na czerwiec 2022 roku) ok. 7,95 zł. Przyjmując, że średnie spalanie samochodu osobowego wynosi 6 litrów/100 km, a auto zatankujemy benzyną Pb95, obliczyliśmy cenę dojazdu do Zakopanego samochodem. Nie wzięliśmy pod uwagę często spotykanych na popularnych trasach korków, w których samochody spalają raczej więcej niż mniej, płatnych odcinków drogi oraz ciężaru pasażerów, który również może mieć wpływ na zwiększenie kosztów.

Warszawa - Zakopane (dystans: ok. 422 km, koszt paliwa w obie strony: 403,60 zł)

Gdańsk - Zakopane (dystans: ok. 695 km, koszt paliwa w obie strony: 664,70 zł)

Białystok - Zakopane (dystans: ok. 609 km, koszt paliwa w obie strony: 582,44 zł)

Szczecin - Zakopane (dystans: ok. 747 km, koszt paliwa w obie strony: 714,44 zł)

Łódź - Zakopane (dystans: ok. 379 km, koszt paliwa w obie strony: 362,48 zł)

Wrocław - Zakopane (dystans: ok. 370 km, koszt paliwa w obie strony: 353,86 zł)

Poznań - Zakopane (dystans: ok. 567 km, koszt paliwa w obie strony: 542,28 zł)

Kraków - Zakopane (dystans: ok. 111 km, koszt paliwa w obie strony: 106,16 zł) Podróż samochodem ma jednak dużo plusów, za które kierowcy są w stanie zapłacić praktycznie każdą cenę. Można do nich zaliczyć z pewnością wygodę (możliwość zabrania wielu rzeczy, które ma się zawsze pod ręką oraz jazda w towarzystwie znanych nam osób) oraz swobodę (elastyczne godziny wyjazdu, możliwość zorganizowania postoju w każdej chwili). O ile wyjazd z grupą osób, dla których rozdzielenie rachunku za paliwo jest możliwe, może nie być tak dotkliwy finansowo, o tyle rodzice wyjeżdżający ze swoimi dziećmi muszą pokryć często niemałe koszty z własnej kieszeni.