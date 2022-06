Uwaga! Pogoda szykuje niespodziankę na początek czerwca. IMGW ostrzega

Synoptycy zapowiadają, że słoneczna aura nie utrzyma się z nami na długo. Nad Dolny Śląsk nadciągają zmiany, które dadzą się we znaki w nocy. Od godziny 3 do jutra do godziny 13 prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym.

Wysokość opadu miejscami do 30 mm. Opadom towarzyszyć mogą burze z porywami wiatru do 60 km/h. Możliwy grad - ostrzega IMGW.

Stopień zagrożenia oceniono na 1, a prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska na 80 procent.