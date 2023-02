Uwaga! Na Dolny Śląsk i całą Polskę nadciągają niszczycielskie wichury. IMGW właśnie wydało kolejne alerty pogodowe

Jak wyjaśniają synoptycy z IMGW, pogodę od piątku 17 lutego do końca koniec tygodnia będzie kształtował "głęboki i aktywny niż z frontami atmosferycznymi". Będzie się przemieszczał znad Morza Norweskiego nad środkowy Bałtyk. Co to oznacza? Bardzo silny wiatr i duże zachmurzenie w całym kraju.

Prognozowane są duże opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegi. Na Śnieżce możliwa także krupa. Tam meteorologowie przewidują porywy wiatru nawet do 140 km/godz! - Nie idźcie w góry w czasie tego weekendu - apelują wprost pracownicy Karkonoskiego Parku Narodowego!

I ostrzegają, że już dziś na Śnieżce pojawiły się porywy wiatru 123.5 km/h, a to dopiero preludium wichur!

Na Dolnym Śląsku obowiązują alerty pierwszego stopnia. IMGW ostrzega, że wiatr będzie wał z prędkością do 45 km/h, w porywach do 80 km/h.