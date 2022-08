Turystyka botaniczna na Dolnym Śląsku. Zobacz 9 najpiękniejszych dolnośląskich ogrodów i parków. Sprawdź lokalizację i cenniki

To miejsce jest zdecydowanie numerem jeden, jeśli chodzi o turystykę botaniczną na Dolnym Śląsku. Arboretum w Wojsławicach, które jest filią Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, zajmuje obszar 62 hektarów. Co roku od kwietnia do października zwiedzają je tysiące turystów spragnionych kontaktu z naturą. Szczególnie zachwycające są kwitnące w maju kolekcje różaneczników, widoczne na zdjęciu powyżej.

Klaudia Korfanty