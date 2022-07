Turyści na Dolnym Śląsku zostawili 182 mln złotych. Oto najpopularniejsze miejsca wg użytkowników bonu turystycznego

Od sierpnia 2020 r. za pomocą bonu rodzice mogą płacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne na terenie Polski. Do tej pory transakcje opłacone za pośrednictwem bonu wyniosły 2,3 mld zł. Najwięcej zyskały firmy i organizacje z terenu województwa małopolskiego, bo rodzice i opiekunowie zostawili tam w formie bonu prawie pół miliarda złotych. Drugim województwem, gdzie do organizatorów turystyki trafiła największa kwota z transakcji bonami to firmy z województwa pomorskiego. Dolny Śląsk jest w skali kraju na piątym miejscu.

Prawie 40 mln zł zapłacili bonem turyści, którzy odwiedzili Wrocław. 26 mln zł zostawili w Karpaczu, 23 mln w Szklarskiej Porębie i 11 mln w Radkowie. W samym Wałbrzychu na konta firm turystycznych ZUS przelał 3,4 mln zł., 414 tys. dostali przedsiębiorcy w podwrocławskiej Oleśnicy i 818 tys. w Głogowie.