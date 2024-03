Trwa kwalifikacja wojskowa 2024: Armia wzywa 17 tysięcy mieszkańców Dolnego Śląska

Armia wzywa mieszkańców Dolnego Śląska na kwalifikację wojskową

W 2024 roku, powiatowe komisje lekarskie województwa dolnośląskiego wezwą około 17 tys. osób na kwalifikację wojskową . Wezwania zostaną doręczone na co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem stawiennictwa. To obowiązek każdego z wezwanych! Wojsko ma na oku konkretnych przedstawicieli zawodów, na które jest obecnie największe zapotrzebowanie.

Kwalifikacja wojskowa 2024 - kto dostanie wezwanie?

Kobiety i mężczyźni z konkretnymi kwalifikacjami na celowniku wojska

Kobiety w wieku 19-27 lat (urodzone w latach 1997–2005) posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej, również otrzymają wezwanie. Wojsko poszukuje także kobiet kończących studia na kierunkach związanych z medycyną oraz psychologią. Szczególnie poszukiwani są kierowcy z prawem jazdy kat. C i D. Wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej, również zostaną wezwane na kwalifikację.

Osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej

Osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, powinny zgłosić się do kwalifikacji wojskowej. To jest ich obowiązek!