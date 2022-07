Susza na Dolnym Śląsku - ceny idą w górę. Coraz droższe zboża, owoce i warzywa

Skutki suszy na Dolnym Śląsku są dotkliwe dla rolników. Andrzej Szczypka z Gospodarstwa „Szczypiorki” w Tuszynie w powiecie dzierżoniowskim mówi, że susza nęka region od lat, a opady deszczu są krótkotrwałe, a woda spływa po glebie i nie jest odprowadzana do warstw wodonośnych. Oprócz suszy, wpływ na zbiory mają też gradobicia, które uszkodziły w tym roku m.in. rzepak. Jak mówi pan Andrzej, ceny produktów będą rosły, a wpływ na to ma nie tylko wysuszona ziemia, opady deszczu i gradu, ale i wciąż drożejące paliwo i części do maszyn rolniczych.

Zapytany o możliwość współpracy z uniwersytetami, pan Andrzej jest sceptyczny: