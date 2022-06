Śmiertelny wypadek w Karkonoszach. Drzewo spadło na samochód. W zmiażdżonym pojeździe zginęły dwie kobiety i nastolatek

Śmiertelny wypadek w Karkonoszach po czeskiej stronie. W przygniecionym przez drzewo samochodzie zginęły trzy osoby

Do strasznego wypadku doszło w niedzielę, 19 czerwca br po czeskiej stronie Karkonoszy. Na jadącego z Temnego Dolu do Malej Úpy opla spadło drzewo. Był to ok. 150-letni świerk. Potężny konar zmiażdżył osobówkę. Na miejscu zginęły trzy osoby. To dwie kobiety w wieku 76 i 88 lat i 15-letni chłopiec.

Jak informuje czeska remiza strażacka Hasiči obce Horní Maršov, poszkodowany został także 76-letni kierowca, którego strażacy wydobyli z pojazdu, a lotnicze pogotowie ratunkowe przetransportowało do szpitala.