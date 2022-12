Siostra, która kocha gotować. Aniela Garecka z Dolnego Śląska o tradycjach świąt Bożego Narodzenia i przepisach na wigilię

- Z czasów dzieciństwa została mi umiejętność organizacji pracy przed świętami. Ważne jest, aby rozłożyć je na etapy, by nie robić wszystkiego na ostatnią chwilę, bo potem człowiek nie znajdzie czasu dla siebie czy na modlitwę. A chodzi o to, aby święta były przede wszystkim przeżyciem duchowym i do tego służy adwent. Dlatego ja rozkładam prace na dwa tygodnie przed świętami i co mogę to przygotowuje wcześniej i codziennie mam czas dla siebie. Trudno robić szopkę ze świętą rodziną i nie myśleć przy tym o Panu Bogu - mówi s. Aniela Garecka.