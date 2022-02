Sanktuarium św. Rity w Smolnej. Rita w Smolnej jest od spraw beznadziejnych. Do świętej Rity przyjeżdżają tłumy z całej Polski

Relikwie świętej Rity do kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Smolnej sprowadził poprzedni ksiądz proboszcz Piotr Semeniuk w 2013 roku. Jak mówili parafianie to właśnie św. Ricie poprzedni proboszcz, zawdzięczał swoje ocalenie. Gdy miał wypadek, siostry zakonne modliły się za niego za wstawiennictwem św. Rity. A ta miała pomóc. Od tamtej pory w Smolnej, każdego 22 dnia miesiąca pojawiają się prawdziwe tłumy. Św. Rita jest czczona jako patronka od spraw beznadziejnych.

Pielgrzymi z różami

Wierni przyjeżdżają z Oleśnicy, Wrocławia, Oławy, Jelcza-Laskowic, Trzebnicy, Milicza, Namysłowa, a nawet Opola. Bywali i pielgrzymi z drugiego końca Polski. Podczas każdej mszy św. duchowny skrupulatnie wymienia prośby niesione przez wiernych. A pielgrzymi, którzy na msze święte przychodzą z różami, zanoszą do św. Rity m.in. prośby o powrót do zdrowia, o wyzwolenie kogoś z nałogu, powrót do wiary, o dar rodzicielstwa, dobrą pracę czy uzdrowienie relacji w rodzinie. Uczestnicy Eucharystii zostają namaszczeni na czołach olejem, oddają także cześć relikwiom świętej. Nie brakuje też tych, którzy na mszę świętą w 22 dniu miesiąca przychodzą z różami. To symbol Rity.