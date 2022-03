Sąd wypuścił na wolność mężczyznę podejrzanego o zgwałcenie 19-letniej Ukrainki we Wrocławiu

Śledztwo w sprawie gwałtu na Ukraince prowadzi prokuratura we Wrocławiu. Podejrzany, 49-letni Krzysztof J. został zatrzymany w ub. tygodniu półtorej godziny po zgłoszeniu kobiety. Mężczyzna miał zgwałcić uciekającą przed wojną w Ukrainie nastolatkę. Sąd nie przychylił się jednak do wniosku prokuratury o aresztowanie mężczyzny. Tym samym przebywa on na wolności.

Jak informuje dolnośląska policja, ustalono że 49-letni mieszkaniec Wrocławia na stronie internetowej zaoferował pomoc 19-latce uciekającej z Ukrainy. Wskazał też adres mieszkania, gdzie miała zatrzymać się kobieta. Prokuratura ma ustalić, czy tak jak zeznała poszkodowana, została ona tam zgwałcona.

Wrocławianinowi grozi 12 lat więzienia.