Są wyniki egzaminu ósmoklasisty 2022. Jak je sprawdzić? [INSTRUKCJA]

Centralna Komisja Egzaminacyjna przedstawiła w piątek (1 lipca) wstępne wyniki przeprowadzonego w maju br. egzaminu ósmoklasisty. Jak się okazuje, dotarcie do wyników nie jest takie proste. Zamieszczamy krótki poradnik, jak to zrobić. Przeczytajcie poniżej.

Uczniowie musieli przystąpić do trzech pisemnych egzaminów: z języka polskiego, matematyki i języka obcego. W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, najczęściej wybieranym językiem obcym był angielski, na drugim miejscu niemiecki, na trzecim rosyjski. Jak podała Centralna Komisja Egzaminacyjna, uczniowie ósmych klas szkół podstawowych, którzy w maju przystąpili do obowiązkowego egzaminu ósmoklasisty, za rozwiązanie zadań z języka polskiego uzyskali w 2022 r. średnio 60 proc. punktów możliwych do otrzymania, a z matematyki – 57 proc.

Jak sprawdzić wyniki egzaminu ósmoklasisty 2022?

Wyniki egzaminu ósmoklasisty uczniowie będą mogli otrzymać drogą elektroniczną. Znajdą się one na indywidualnych kontach uczniów. Chcąc uzyskać do nich dostęp, należy zalogować się na stronie właściwej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (Sprawdź listę OKE). Każdy uczeń w szkole powinien otrzymać hasło do tego konta (loginem jest numer PESEL).

Wyniki egzaminu ósmoklasisty - JAK SPRAWDZIĆ KROK PO KROKU

Jeśli nie wiecie, jak sprawdzić wyniki egzaminu ósmoklasisty 2022, przeczytajcie krótki poradnik:

1. Logujemy się w systemie ZIU.

2. W polach: "login" i "hasło" wprowadzamy informacje podane wcześniej przez dyrektora szkoły. W przypadku problemów z zalogowaniem, należy skorzystać z opcji "Nie pamiętam hasła". Wówczas na powiązany z kontem adres e-mail zostanie wysłane nowe hasło.

3. Po zalogowaniu należy wybrać egzamin i kliknąć w pole z jego nazwą, np. egzamin ósmoklasisty.

4. Pokażą się procentowe wyniki egzaminu. Chcąc sprawdzić poprawne i niepoprawne odpowiedzi, należy kliknąć na konkretny egzamin.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, a jego wynik wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia – to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

