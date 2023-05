Ruszają przetargi na budowę S8 w Łagiewnikach. To najważniejsza inwestycja w tym regionie od lat

Dzisiaj, 12 maja 2023 w Łagiewnikach w powiecie dzierżoniowskim uroczyście podpisano dokument, który gwarantuje finansowanie inwestycji na trasie od Wrocławia do Barda. W Łagiewnikach padło dzisiaj zapewnienie, że w najbliższych dniach będą ogłoszone przetargi na liczący 32 km odcinek drogi od Wrocławia do Łagiewnik.

- Wybranych będzie trzech wykonawców na ten odcinek - mówi Lidia Markowska, dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu. Natomiast minister, Michał Dworczyk zapewnił, że następny etap to przetargi na kolejne odcinki S8. Co warto zaznaczyć gotowe są decyzje środowiskowe na cały odcinek ekspresówki do Barda.