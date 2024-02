Przejechali się nowym tunelem S3 koło Starych Bogaczowic na Dolnym Śląsku. Ale to robi wrażenie, zobaczcie! FILM, ZDJĘCIA

Pracownicy firmy PORR S.A. przejechali się tunelem na S3 Z Kamiennej Góry do Bolkowa

Drogą S3 z Bolkowa do Kamiennej pod tunelami koło Starych Bogaczowic pojedziemy w lipcu 2024 r.

Zgodnie z informacją, którą przekazała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, budowa drogi ekspresowej S3 na liczącym 16 km odcinku z Bolkowa do Kamiennej Góry ma być zakończona w połowie 2024 roku. Na trasie znajdują się dwa potężne tunele wydrążone w skale. To wspomniany tunel TS26 liczący w przybliżeniu 2,3 km i znacznie krótszy TS32 mierzący ok. 320 m. Na tej trasie powstaje także licząc 700 metrów efektowna estakada, z której widoki zapierają dech w piersi. Ten fragment drogi s3 jest częścią większego odcinka z Legnicy do granicy państwa.