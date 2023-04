Protest rolników w Kłodzku. To kolejny protest na Dolnym Śląsku. Teraz rolnicy czekają na odpowiedź rządu. Lista postulatów, ZDJĘCIA, FILM

Protest rolników w Kłodzku. Jest petycja, będą kolejne akcje

Petycja została skierowana także do wszystkich parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości w regionie, tak więc zaadresowana była również do ministra Michała Dworczyka, posła Marcina Gwoździa i Ireneusza Zyski. W petycji rolnicy zwracają uwagę, że do Polski niekontrolowanie napływa złej jakości zboże a magazyny są zapchane zbożem.