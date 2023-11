Podziemna Trasa Turystyczna Zamku Książ w Wałbrzychu ma już 5 lat. Okazała się turystycznym hitem ZDJĘCIA, FILM

Co jest tajemnicą sukcesu podziemi Zamku Książ w Wałbrzychu?

Kiedy zapadła decyzja o adaptacji podziemi Zamku Książ dla ruchu turystycznego, prezes Zamku Książ Anna Żabska nie miała wątpliwości, że inwestycja za ponad 2 mln zł kiedyś się zwróci. Ale nikt nie mógł przypuszczać, że stanie się to tak szybko, a inwestycja okaże się strzałem w 10-kę.

Ponad pół miliona osób zobaczyło już podziemną trasę turystyczną w Zamku Książ

Zdaniem Mateusza Mykytyszyna to z jednej strony waga 700-letniej historii majestatycznego Zamku Książ, a z drugiej nutka tajemnicy, wojennych depozytów, legenda Złotego Pociągu i kompleksu Riese. To umiejętne połączenie historii tego miejsca, które przecież było miejscem kaźni dla więźniów obozu Koncentracyjnego Gross-Rosen, którzy podczas katorżniczej pracy drążyli te tunele pod zamkiem z sensacyjnym przeznaczeniem tego miejsca. Zwiedza się je z przewodnikiem, a całość wzbogacona jest dynamicznymi pokazami multimedialnymi. To robi wrażenie.