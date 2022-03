PILNE. Podejrznay o zgwałcenie 19-letniej Ukrainki ma być doprowadzony do aresztu!

AKTUALIZACJA 24.03.2022

49-letni Krzysztof J. podejrzany o zgwałcenie 19-letniej Ukrainki ma zostać niezwłocznie doprowadzony do aresztu! To dzisiejsze postanowienie sądu wobec wrocławianina, który miał wykorzystać krytyczne położenie nastolatki i zmusić ją do stosunku płciowego wbrew jej woli

O dramatycznej sprawie pisaliśmy 13.03.2022, kiedy to sąd nie zastosował aresztu wobec mężczyzny

Ta informacja poruszyła mieszkańców Dolnego Śląska. W czasie, gdy tysiące osób w całym kraju pomaga uchodźcom z Ukrainy, we Wrocławiu policja zatrzymała mężczyznę, któremu postawiono zarzuty zgwałcenia 19-latki z Ukrainy. Mężczyzna miał jej zaoferować pomoc i mieszanie.

Śledztwo w sprawie gwałtu na Ukraince prowadzi prokuratura we Wrocławiu. Podejrzany, 49-letni Krzysztof J. został zatrzymany w ub. tygodniu półtorej godziny po zgłoszeniu kobiety. Mężczyzna miał zgwałcić uciekającą przed wojną w Ukrainie nastolatkę. Sąd nie przychylił się jednak do wniosku prokuratury o aresztowanie mężczyzny. Tym samym przebywa on na wolności.