Nowe, żółte karetki już jeżdżą, zmieni się też kolor radiowozów. Tak teraz będą wyglądać ZDJĘCIA

Do 2030 roku wszystkie karetki pogotowia ratunkowego w Polsce będą miały żółty kolor. Jak pokazuje praktyka, właśnie takie barwy są bardziej widoczne na drodze, a poza tym chodzi o to by zunifikować transport medyczny w Unii Europejskiej.

Radykalne zmiany czekają też radiowozy policji. 2 lutego 2022 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów i zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Zmiany także uzasadnione są lepszą widocznością, która ma przełożyć się na zwiększenie bezpieczeństwa policjantów oraz innych użytkowników dróg. Stąd zmiana trzech kluczowych elementów pojazdów policyjnych:

Ostrzegawczych sygnałów błyskowych będzie trzy razy więcej. Zamiast 10 lamp LED każdy radiowóz dostanie ich aż 30. Wprowadzone zostaną także elementy odblaskowe. Na aucie będzie można umieszczać dodatkowe elementy odblaskowe w postaci pasów barwy żółto-zielonej fluorescencyjnej.