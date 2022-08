Nocleg w bańce czeka pod Wałbrzychem! Luksusowy namiot wśród zieleni [ZDJĘCIA]

Nocleg w bańce pod Wałbrzychem

- Namiot istnieje już kilka lat i początkowo spaliśmy w nim na karimatach, jednak, wciąż mi czegoś brakowało. Dopiero gdy mąż zbudował i wstawił do środka to wielkie łoże, zakochałam się w bańce na nowo. Wtedy pomyślałam, to jest miejsce którym możemy się dzielić – wspomina pani Agnieszka Mądrzak Wendycz, właścicielka tego niezwykłego zakątka.

Mieszkańcy Unisławia Śląskiego postanowili podzielić się swoim letnim schronieniem i od sierpnia 2021 ich bańkę można wynająć przez wygodny system rezerwacyjny airbnb. Kula pompowana powietrzem to ciekawy pomysł na nocleg w okresie letnim, bo temperatura we wewnątrz jest zbliżona do tej zewnętrznej.

Nocleg pod gwiazdami w otoczeniu zieleni

- Nasze gospodarstwo jest na tyle oddalone od sąsiednich posesji, że zapewnia kameralną atmosferę. Goście doceniają, że można się tu wyciszyć i zresetować – opowiada pani Agnieszka.

Do dyspozycji odwiedzających kuli jest letnia kuchnia, zaplecze sanitarne, piękny ogród, strefa z paleniskiem na ognisko, a dla zakochanych par nie zabraknie urokliwej balii z gorącą wodą do kąpieli pod gwiazdami.

Gospodarze zachęcają też przybyłe do kuli rodziny z dziećmi do odwiedzania ich „zwierzyńca". Spotkamy tam nie tylko kopytne, czyli kozy, owce, daniele, kucyka oraz lamę ale też mniej lub bardziej egzotyczne ptaki. Właściciel tego terenu kocha ptaki i na ich potrzeby zbudował woliery. Teraz mieszkają tu m.in. pawie, bażanty, papugi, kaczki oraz kury.