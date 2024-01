Na sprzedaż zabytkowy kościół św. Michała Archanioła w Okrzeszynie 35 km od Wałbrzycha. Cmentarz dorzucają gratis! Zobacz zdjęcia

Zabytkowy kościół z XVI wieku na sprzedaż znajduje się 35 km od Wałbrzycha i 30 od granicy z Czechami

Takie oferty to rzadkość. Na sprzedaż trafił kamienny kościół pw. św. Michała Archanioła w Okrzeszynie w gminie Lubawka na Dolnym Śląsku. Świątynia znajduje się ok. 30 km od granicy polsko - czeskiej oraz 35 km od Wałbrzycha i 55 km od Jeleniej Góry. I choć o Okrzeszynie turyści słyszeli niewiele, poza tym że kiedyś działał tu przemysł wydobywczy, lokalizacja jest atutem miejscowości.

Najpierw kościół zbudowali tu Cystersi

Jednym z zabytków godnych uwagi jest były kościół pw. św. Michała Archanioła, który zbudowano w miejscu, gdzie w 1352 roku Cystersi z Krzeszowa wznieśli inną świątynię, która niestety nie przetrwała do naszych czasów. Dzisiejsza świątynia pochodzi z lat 1580-1585, a obecny kształt zawdzięcza przebudowie z 1736 roku. Na sprzedaż jet także przykościelny cmentarz.

Kościół w Okrzeszynie zdesekralizowano, może więc być np. salą weselną

Najpierw był to kościół parafialny, a następnie cmentarny. Do 1945 roku odprawiano w nim nabożeństwa pogrzebowe. Później kościół zdesekralizowano i przekazano na rzecz Skarbu Państwa, a następnie gminy dziś jest w rękach prywatnych. Oznacza to, że może pełnić każdą funkcję.