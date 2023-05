Mistrz onkoplastyki z Wałbrzycha dr Paweł Pyka uczy kolegów po fachu, jak rekonstruować piersi po masektokomii

W Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu co roku organizowane są warsztaty z onkoplastyki, które organizuje dr n. med. Paweł Pyka. Uczy młodych chirurgów z całej Polski, jak odtwarzać piersi po zabiegu masektomii.

- Lekarze przyjechali do naszego szpitala, by szkolić się pod okiem dra Pawła Pyki i Przemysława Jasnowskiego, specjalisty chirurgii ogólnej oraz onkologicznej z Częstochowy. Dzięki nabytym podczas zabiegów umiejętnościom młodzi lekarze już za chwilę pomagać będą kobietom w skutecznym powrocie do zdrowia - mówią w wałbrzyskim szpitalu.