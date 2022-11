Międzygórze jest jak Mała Szwajcaria na Dolnym Śląsku. Wszystko z powodu niezwykłej architektury. Wille jak w Tyrolu Zobacz zdjęcia! Paulina Schulz

Międzygórze to mała wieś w gminie Bystrzyca Kłodzka. Leży w powiecie kłodzkim, u stóp Śnieżnika. Nazywana jest Małą Szwajcarią i Perłą Sudetów. Wszystko to prawda. Za sprawą niezwykłej architektury, zabytkowych willi rodem z Tyrolu i pięknych, górskich krajobrazów w pełni zasługuje na to miano. To doskonała baza wypadowa na Śnieżnik i Góry Stołowe, w której znajdziesz ponad 1000 miejsc noclegowych.