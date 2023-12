Magiczna zima w Wałbrzychu. Zobaczcie ogrody światła i cudowne świąteczne dekoracje! WIDEO, ZDJĘCIA

Ogrody Światła w Zamku Książ ponownie zakwitły tysiącami światełek i ponownie znaleźć można tu mnóstwo nowości.

Kamila Świerczyńska, kierownik marketingu Zamku Książ wylicza zachwycające iluminacje, a wśród nich świetlną karuzelę, gdzie nie tylko dzieci, ale także i dorośli mogą sobie zrobić zdjęcie.

- Mamy też scenkę rycerską, scenkę balową, ale co ciekawe mamy również elementy, które nawiązują do historii naszego miasta. Można zobaczyć na interaktywnym herbie, jakie mamy ciekawe dzielnice i jakie ciekawostki się z nimi wiążą. Wielu naszych turystów czekało na śnieg i go mamy i wszystko wskazuje na to, że pozostanie z nami na dłużej - mówi Kamila Świerczyńska.