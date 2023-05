Ludzie bili rocznego byka łopatami i szpadlami w Głuszycy i wjeżdżali w niego samochodem. Zwierzę miało wcześniej atakować ludzi

- Ta akcja z tym samochodem, to w ogóle nie mieści się w żadnych kanonach poskramiania zwierząt. Na filmie widać zdenerwowane zwierzę i okładających je szpadlami ludzi. Absolutnie niedopuszczalne zachowanie. Zwłaszcza ten jeden człowiek, który został wcześniej przewrócony przez tego byka, bije go kantem szpadla po to by zadać mu ból i cierpienie ponad miarę. Moim zdaniem, to absolutnie wykracza poza jakiekolwiek normy i dozwolone reakcje - mówi nam Jarosław Bereźnicki, doświadczony hodowca bydła spod Wrocławia.