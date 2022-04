Kwiecisty tramwaj reklamujący Festiwal Kwiatów w Zamku Książ jeździ po Wrocławiu. Taki piękny

30 kwietnia w Zamku Książ w Wałbrzychu rusza XXXII Festiwal Kwiatów i Sztuki. W tym roku floryści przygotują kwiatowe aranżacje w temacie Baśni i Bajek. Jednak zanim rozpocznie się coroczna impreza w Książu, możecie wybrać się w podróż po Wrocławiu wyjątkowym tramwajem.

Jak informuje Mateusz Mykytyszyn z Zamku Książ, kwietny tramwaj w klimacie bajkowym przygotowano we współpracy z MPK Wrocław.

- Tramwaj będzie kursował na trzech liniach do piątku. A od soboty warto odwiedzić Zamek Książ, gdzie do 3 maja można wziąć udział w Festiwalu Kwiatów i Sztuki. To okazja, aby zobaczyć najnowsze trendy w florystyce, aranżacje kwiatowe w wyjątkowych wnętrzach Zamku, wziąć udział w pokazach, poznać historię Książa podczas wykładów, a także spędzić rodzinnie czas podczas warsztatów i zabaw z bajkowymi postaciami - zachęca Mykytyszyn.